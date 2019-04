OM eist voorwaardelijke celstraf tegen agenten in zaak-Mitch Henriquez

Het Openbaar Ministerie stelt dat de dood van Henriquez aan beide agenten is toe te schrijven. "Het geweld was te lang, te hard, en te veel." Het OM eist ook dat de twee agenten hun beroep voor de komende twee jaar niet mogen uitvoeren.

Mitch Henriquez (42) bezocht in juni 2015 muziekfestival Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag. Hij werd toen gearresteerd omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had, waarna hij op zijn kruis wees. Er waren vijf agenten - met pepperspray en wapenstok - nodig om de grote en sterke Arubaan in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie.

Nekklem werd Henriquez fataal

Twee van de betrokken agenten werden later strafrechtelijk vervolgd. Het door de hen toegepaste geweld en in het bijzonder de door één van hen toegepaste omstreden nekklem waren Henriquez volgens de rechtbank fataal geworden.