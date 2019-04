ProRail stopt campagne met toegetakelde kleren na ophef

"Omdat de campagneboodschap 'opletten rond het spoor is van levensbelang' door alle reacties al enorm veel jongeren heeft bereikt binnen een korte tijd, kan ProRail de campagne in deze impactvolle vorm afronden" , schrijft de spoorbeheerder.

Op de website van Victim Fashion konden afbeeldingen van dertien beschadigde kledingstukken worden aangeklikt. De kleding was nagemaakt van jonge slachtoffers die slachtoffer werden van een treinongeluk. Op de site zag je wie de drager was en hoe hij of zij om het leven was gekomen of zwaargewond was geraakt.

'Verbazing, ongenoegen en afschuw'

Vrijdag ontstond er veel ophef rond de campagne. Vooral medewerkers van de NS waren boos. Zo vond Marjan Rintel, directeur operatie NS, de campagne ongepast. De beelden herinneren machinisten en conducteurs aan traumatische ervaringen met spoorongelukken, zei ze. Ze begreep het belang van de campagne, maar was het niet eens met de vorm. "Ik heb aan de directie van ProRail onze verbazing, ongenoegen en afschuw geuit."