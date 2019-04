Drie mannen en twee vrouwen aangehouden met nepwapens

Agenten in Rotterdam en Hoek van Holland hebben het dit weekend druk gehad met mensen die met nepwapens over straat gingen. In Rotterdam werd een 17-jarige jongen aangehouden, in Hoek van Holland zijn vier mensen aangehouden.

In Rotterdam trok een 17-jarige jongen de aandacht door met een duidelijk zichtbaar wapen in zijn broeksband rond te lopen. Volgens een melding zou hij in de wijk De Esch een wapen verkopen. Agenten trokken hun wapens om de jongen te arresteren. Alarmpistool De tiener bleek een alarmpistool bij zich te hebben, dat in beslag is genomen en wordt vernietigd. De jongen mag zijn rechtszaak thuis afwachten. In Hoek van Holland zijn twee mannen en twee vrouwen uit Hoek van Holland aangehouden nadat omstanders hadden gezien dat ze iets bij zich hadden dat leek op een vuurwapen. Bij hun arrestatie werden twee balletjespistolen gevonden, die net als het alarmpistool worden vernietigd. De vier, een 22-jarige vrouw en een 27-jarige man uit Delft en een 20-jarige vrouw en een 33-jarige man uit 's-Gravenzande, zitten vast voor verhoor. Lees ook: 'Weg met nepwapens, ze zijn levensgevaarlijk'