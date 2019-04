Getuige bootongeluk Antwerpen: 'Boten kruisten elkaar met hoge snelheid'

De Belg Kris Bollekens zag de twee snelle boten gisteravond met volle vaart op elkaar botsen. Hij filmde het moment van het ongeluk.

Volgens Kris waren de schippers al een tijdje onverantwoord bezig op het water. "Ze waren roekeloos aan het varen. De boten maakten scherpe bochten, met hoge snelheid", zegt de getuige tegen RTL Nieuws.

Roekeloos

"Door een soort raar voorgevoel ben ik gaan filmen", vervolgt hij. "Het was een harde klap. Ik was toch wel even in shock. Je ziet die raceboten hier ook niet veel."

Het Belgische Openbaar Ministerie gaat het ongeluk onderzoeken. Dat het Openbaar Ministerie dat doet, is overigens niet vreemd: dat is in België de standaardprocedure.