Amsterdam wil songfestival wel organiseren

Dat zei ze in haar speech tijdens het officiële gedeelte van Eurovision in Concert in AFAS Live. Daar treedt een deel van de songfestivalkandidaten van dit jaar op. Ook Duncan Laurence, de Nederlandse inzending, is er bij.

Goede kans

"Ik heb begrepen dat onze inzending een goede kans maakt. Ik ben er een beetje zenuwachtig van", aldus Halsema. "Hopelijk zien we jullie volgend jaar dus allemaal weer in Amsterdam voor het Eurovisiesongfestival."