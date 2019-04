Geen docent voor Dali en Mare – dus was vandaag hun laatste schooldag

En dat betekent dat Dali vanaf volgende week naar een andere school moet. Een ander gebouw, andere vriendjes, andere leerkrachten. Het zal best even wennen zijn. "Je wilt gewoon met z'n allen bij elkaar blijven. Dan voel je je gewoon fijner", zegt hij.

Te veel gaten in het rooster

De gaten in het rooster door het lerarentekort zijn op de vrije school in Haarlem niet meer te dichten. De directeur zegt er alles aan te hebben gedaan, maar moest deze ingrijpende maatregel toch nemen: een hele klas opheffen. De leerlingen zullen verdeeld worden over andere vrije scholen in Haarlem, Hoofddorp en Hillegom.

Het is een nieuw dieptepunt in het lerarentekort, dat toch al steeds grotere gaten in het onderwijs slaat. Twee weken geleden hief de Joppenszschool in Leiden groep 8 op.