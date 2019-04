Amalia, Alexia én Ariane alle drie naar het gymnasium: toeval of niet?

Stimuleren

Maar er is meer nodig: IQ moet zich ontwikkelen, weet Wicherts. "Thuis moet je intellect gestimuleerd worden. Als ik na mijn geboorte achter de tralies was gezet, zonder opleiding en een slechte voeding, dan was ik waarschijnlijk geen hoogleraar geworden. Datzelfde geldt voor de prinsessen."

Ook daar zit het wel snor. Volgens Evers is er in het huis van de prinsessen veel aandacht voor school. "Het gezin heeft twee personal assistants voor de kinderen. Er is permanent een nanny aanwezig die klaarstaat om je te overhoren. Dat is bij de meeste gezinnen wel anders. Het maakt het voor de prinsessen makkelijker om goede cijfers te halen.