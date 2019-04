Weegschaal natuurgenezer Klaus Ross was 'onnauwkeurig'

Onder wie een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg kwam om het leven. Hij behandelde de Nederlandse kankerpatiënten in zijn kliniek in Brüggen, net over de grens bij Roermond, met de stof 3-broompyruvaat (3-BP). Dit preparaat was in 2016 niet goedgekeurd als geneesmiddel, maar de toepassing was in het algemeen niet verboden.

Overdosis bij drie patiënten

Volgens de Duitse justitie was de weegschaal waarmee hij de stof afwoog onnauwkeurig en leidde dat tot een overdosis bij de drie patiënten.