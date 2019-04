'Gökmen T. radicaliseerde in de gevangenis'

In de periode voordat terrorisme-verdachte Gökmen T. het vuur opende in de Utrechtse tram, heeft hij in de gevangenis een bewaarder mishandeld. Ook zou de 37-jarige Utrechter zijn geradicaliseerd in de tijd dat hij in de gevangenis zat. Dat meldt Peter R. de Vries vandaag op basis van een 'zeer betrouwbare bron'.

"Een zeer betrouwbare bron meldt mij dat Gökmen T., de dader van de aanslag in Utrecht, kort voor zijn vrijlating uit de gevangenis daar al ernstig radicaliseerde en dat vier gedetineerden daar melding van hebben gemaakt", staat er in het bericht van De Vries. 'Hij wilde op gebedsmatje bidden' In de werkplaats van de gevangenis zou T. daarnaast een 'handgemeen' hebben gehad met T. "Hij wilde in de arbeidszaal - tegen de gebruiken in - op zijn gebedsmatje bidden. Hij vond dat hij daar te weinig tijd voor kreeg en dat het bovendien te lawaaierig was om te bidden. Hij kreeg daarover een woordenwisseling met een bewaarder - Joop - en gaf deze toen een kopstoot." Als disciplinaire maatregel werd Gökmen T., zo meldt de bron, in afzondering geplaatst. Maar tijdens die maatregel zou hij door het hof op vrije voeten zijn gesteld. "Van de kopstoot is tijdens de rechtszitting geen melding gemaakt. Evenmin is daar aangifte van gedaan." 'Radicalere en verontrustende uitspraken' Vier gedetineerden zouden afzonderlijk van elkaar melding gemaakt van het feit dat T. 'radicalere en verontrustende uitspraken' deed. "Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil geen enkel commentaar geven op dit verhaal", meldt een woordvoerder aan RTL Boulevard. Men zou het ook niet hebben tegengesproken.