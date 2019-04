'Kabinet legt waterbassins aan tegen extreme droogte'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) legt volgens het AD 7 miljoen euro extra neer om in zandgebieden water op te slaan.

Zeewater

Hierdoor kan het grondwater bij nieuwe periodes van droogte tijdig aangevuld worden. Waterschappen en provincies zullen nog ‘een veelvoud’ van dat bedrag bijleggen om deze klus te klaren.

De enorme droogte van de laatste zomer heeft gezorgd dat het grondwaterpeil in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland sterk is gedaald. Ook het binnendringende zoute zeewater vormde een probleem voor het drinkwater en de landbouw. En dat moet voortaan echt worden voorkomen, vindt de minister.