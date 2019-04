Vrouw die in koffer werd gevonden, krijgt eervol afscheid: 'Dit is ontzettend triest'

Schrijver Joris van Casteren van Stichting Eenzame Uitvaart draagt zijn speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht voor. 'Tussen riet en slijk lag je in een degelijke Samsonite tijdelijk verpakt te wezen. De volledige vernietsing van je zijn. Van iemand werd je niemand, zelfs je naam maalden ze fijn."

Daarna klinkt het nummer Hello Stranger van Barbara Lewis. 'It seems so good to see you back again. How long has it been?'

Zeggen

De uitvaartondernemer vraagt of iemand een woordje wil spreken, maar niemand voelt die behoefte. Na ongeveer een kwartier is de dienst voorbij en lopen de bezoekers achter de kistdragers naar het graf toe. De kist zakt enkele momenten later naar beneden, bezoekers mogen een schep zand op de kist gooien als laatste afscheidsgroet.