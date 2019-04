Angst voor inreisverbod VS: advocaten weg bij terreurverdachten Weert

De twee betrokken advocaten hebben verzocht hun naam niet te publiceren. Dat zou alsnog voor problemen kunnen zorgen bij een reis naar de VS. Ze blijven werken als advocaat, maar doen geen terrorismezaken meer. "Het gaat principieel in tegen alles waar ik als advocaat voor sta. Maar als ik doorga, beïnvloedt dat niet alleen mijn eigen leven, maar ook dat van de mensen om me heen. Dat wil ik niet", zegt één van hen.

Geen visum

Hun kantoorgenoot Serge Weening is één van de strafpleiters die recent de toegang tot Amerika werd ontzegd. Weening kreeg van de VS niet de benodigde ESTA-reistoestemming en geen visum. Hij vermoedt dat hij is geweigerd omdat hij geregeld verdachten van terroristische misdrijven bijstaat.