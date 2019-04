Contante betaling van meer dan 1000 euro moet in Amsterdam worden gemeld

Nu moeten winkeliers het bij het meldpunt ongebruikelijke transacties melden als ze contante betalingen krijgen van meer dan 10.000 euro, maar Halsema wil dat bedrag verlagen naar 1000 euro. Bij politiecontroles is gebleken dat winkelende mensen vaak niet konden uitleggen hoe ze aan geld kwamen voor luxe goederen.

Controle hotels

Ook krijgen ambtenaren in Amsterdam trainingen om vermenging van de boven- en onderwereld beter te herkennen en worden hotels beter gecontroleerd op misstanden, zoals werk geven aan vreemdelingen of het toestaan van illegale prostitutie. "Alleen samen kunnen wij waarborgen dat Amsterdam een vrije stad is en blijft: een weerbare stad", schrijft Halsema aan de gemeenteraad.

Criminaliteit is in Amsterdam een groot probleem. Om de omvang daarvan aan te geven, schrijft stadszender AT5: "Onschuldige Amsterdammers komen om het leven bij afrekeningen in het criminele milieu, dagelijks wordt er in de stad vier kilo cocaïne geconsumeerd en miljarden euro’s aan crimineel geld worden jaarlijks witgewassen."