Duidelijkere regels voor fokken designkat met korte pootjes

"Helaas staat bij het fokken van dieren nog niet bij iedereen de gezondheid voorop. Het fokken op uiterlijke kenmerken kan leiden tot ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen", schrijft Schouten in haar brief over de Bambino Sphynx-kat.

Welzijn

Het creëren van nieuwe kattenrassen voor het plezier van de mens, zonder rekening te houden met de gevolgen voor het dier (bijvoorbeeld te korte pootjes) toont volgens Schouten geen respect voor de integriteit en het welzijn van het dier.

Minister Schouten wilde de misstanden al aanpakken, maar dat was moeilijk zonder wetenschappelijke criteria. Nu het rapport van de Universiteit Utrecht er ligt kan dat wel.