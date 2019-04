Wetenschappers schrijven bezorgde brief over uitspraken Baudet

De ondertekenaars van de brief zeggen 'verontrust en gealarmeerd' te zijn over recente activiteiten en uitspraken van de partijleider van Forum voor Democratie. Baudet beweerde onder meer dat 'onze boreale wereld' wordt 'kapotgemaakt' door 'onze universiteiten, onze journalisten, de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen'.

Vijand van de bevolking

De ondertekenaars zeggen dat Baudet daarmee 'een samenzwerings-achtige sfeer' creëert "waarin academici, journalisten, kunstenaars en architecten verdacht worden gemaakt en zelfs a priori schuldig worden bevonden aan het 'kapotmaken' van zijn ideale samenleving. Op deze manier worden wetenschappers en opiniemakers als vijand van de bevolking geportretteerd."

In de brief wordt ook een breed gedeelde zorg uitgesproken om het zogenaamde ‘meldpunt indoctrinatie’ dat onlangs door de FvD is opgericht. De initiatiefnemers van de brief zijn 'blij met het geweldige aantal ondertekenaars dat zich in zo’n korte tijd gemeld heeft, maar wachten nog altijd op een duidelijke reactie van academische instituten'. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs liet eerder al weten dat ze Baudet de uitspraken 'zeer kwalijk' neemt.