Harde kritiek op vernietigen satelliet India: 'Schandalig dat ze dit doen'

Hoogleraar Pieter Visser van de TU Delft, was zelfs 'echt kwaad' toen hij van de actie van India hoorde. "Schandalig dat ze dit doen." In 2008 deed China een soortgelijke test, alleen nog veel hoger: op 800 kilometer hoogte. Daardoor is er een wolk van ruimteschroot ontstaan waardoor satellieten nu vaker moeten bijsturen om te zorgen dat ze niet worden geraakt."

Kans op botsing groter

Volgens hem is de kans op een botsing toegenomen doordat er nu meer ruimteschroot rondzweeft. "En als het fout gaat, gaat het goed fout. Dan wordt het catastrofaal." De brokstukjes, ook al zijn ze maar enkele centimeters groot, gaan met zo'n 30.000 kilometer per uur. "Dat is 8 kilometer per seconde. Ze gaan dwars door alles heen."