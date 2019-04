Koop- en huurprijzen schieten omhoog, toch zijn we minder kwijt aan wonen

Minder scheefwoners

Het lijkt erop dat over de gehele linie, dus ook in de geliberaliseerde huursector, huren relatief niet duurder is geworden. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de woonquote voor alle inkomensgroepen vrijwel gelijk bleef. Daarbij moet wel bedacht worden dat een deel van de rijkere huurders toch in een sociale huurwoning woont, dat kan de cijfers dus wat flatteren.

Duidelijk is wel dat de groep scheefwoners, mensen die te veel verdienen om in een goedkope sociale huurwoning te wonen, snel kleiner wordt. 16 procent van de huurders woont 'te goedkoop', dat zijn 475.000 huishoudens. In 2015 waren dat er nog bijna 75.000 meer.