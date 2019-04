Nemr (9) mag officieel blijven, gezicht van kinderpardon krijgt verblijfsvergunning

Eind januari sloten de coalitiepartijen een compromis over het kinderpardon. De regeling werd afgeschaft, maar bepaalde kinderen krijgen nog wel een kans. Het gaat om kinderen die zijn afgewezen omdat ze niet of onvoldoende zouden hebben meegewerkt aan de eventuele uitzetting. De Immigratie- en Naturalisatiedienst liet in maart weten dat van 1070 asielkinderen wordt bekeken of ze mogen blijven, of weg moeten.

'Dankbaar voor alle steun'

Het gezin van Nemr doet een dringend beroep op media om met rust gelaten te worden, omdat de laatste maanden erg hectisch zijn geweest. Meijering: "Het gezin is ontzettend dankbaar voor alle steun die ze de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen. "