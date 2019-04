Kinderen vinden vier dode puppy's in plastic zakken

De jonge kinderen troffen vier bruine puppy's aan. "Helaas waren de pups al overleden", zei Michiel van de dierenpolitie Leidschendam in het opsporingsprogramma Team West.

'Extra vervelend dat kleine kinderen dit zagen'

Michiel: "Het is sowieso triest als je dit soort beestjes vindt op deze manier. Maar het is extra vervelend dat het door kleine kinderen gevonden is, dat maak het nog triester."

De puppy's waren zo'n drie weken oud en vermoedelijk kwamen ze uit hetzelfde nest. "Het kan natuurlijk kwade opzet zijn", vertelt politiewoordvoerder Hilda Vijverberg. "Maar er kunnen ook schrijnende redenen voor zijn. Misschien was het een paniekreactie, waarbij de hondjes thuis al overleden waren en de eigenaar niet wist wat hij moest doen."

'Misschien een ongewenste zwangerschap'

"Of het was een ongewenste zwangerschap en er waren geen financiële middelen om de puppy's te verzorgen. Er zijn veel scenario's mogelijk en wij willen daarom weten wat er is gebeurd."

De politie vraagt mensen die nesten met pups van deze leeftijd kennen, en die er nu opeens niet meer zijn, om zich te melden. Volgens de dierenpolitie is er veel onrust ontstaan sinds de vondst.