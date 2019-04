Nederlandse 'terrorisme-advocaat' mag VS niet in

Het gaat om de grootste terrorismestrafzaak in Nederland, sinds jaren. Vandaag buigt de rechtbank in Rotterdam zich over het voorarrest van zes verdachten uit dat netwerk.

Vakantie naar Miami

Vanwege een geplande vakantie naar Miami vroegen advocaat Weening en zijn vriendin eind februari een zogeheten ESTA-reistoestemming aan. Nederlanders die naar de Verenigde Staten reizen, hebben zo’n ESTA (‘Electronic System for Travel Authorisation’) nodig.

De vriendin van Weening kreeg de toestemming ‘binnen een half uur’, hijzelf ontving drie dagen later een afwijzing, vertelt de advocaat.

'High profile-zaken'

Na de ESTA-weigering, vroeg Weening een visum aan. Maar ook het visum werd geweigerd. Dat bleek tijdens een gesprek op het Amerikaanse consulaat in Amsterdam.

"De enige vragen die ze stelden, gingen over het werk dat ik deed. Ze vroegen of ik als advocaat ook 'high profile-zaken' doe. Toen het woord terrorisme viel, werd het gesprek beëindigd. Ze zeiden dat ik in de VS gescreend moest worden. Die screening kan maanden duren."

Kerntaak

Voor Weening staat vast dat de weigering en de extra screening te maken hebben met zijn beroep. Hij noemt dat ‘onbegrijpelijk’. "Een advocaat vervult een kerntaak in een rechtsstaat. Je waakt erover dat een verdachte een eerlijk proces krijgt. Dat wil niet zeggen dat ik het gedrag van elke cliënt goedkeur. Het is heel cru dat een advocaat wordt geweerd vanwege het uitoefenen van zijn vak."

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Den Haag reageert in algemene zin: "Het beroep van iemand is geen reden om een ESTA te weigeren. Wij kijken altijd naar meerdere dingen, bijvoorbeeld zijn connecties en een reisgeschiedenis." De woordvoerder zegt geen uitspraken te kunnen doen over individuele zaken.

Niet eerste incident

Het is niet het eerste incident. Zeker zes Belgische advocaten die terreurverdachten bijstonden, kregen vorig jaar ook al geen toegang tot de VS. Daarover schreven media in België.

De deken van de Nederlandse Orde van Advocaten: "In deze poging van de Amerikanen het werk van de advocaat te bemoeilijken of onmogelijk te maken, worden de rechten van het individu ernstig aangetast." De Orde van Advocaten heeft de zaak aangekaart bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Advocaat Weening heeft inmiddels een nieuwe vakantie geboekt. Hij gaat naar Jamaica. Tegen het Advocatenblad zegt hij: "Ik heb wel moeten uitzoeken of de vlucht geen tussenlanding in de VS maakt."