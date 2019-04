Maaikes kind stierf: 'Betrokkenheid werkgever verdwijnt vaak snel'

Werk: even iets anders

Het was vreselijk zwaar, maar als het kon, werden er leuke dingen gedaan. Met z'n viertjes. "We zijn wel duizend keer in de Efteling geweest." Maaike en haar man waren soms weken aan één stuk, dag en nacht, in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. "Zo nu en dan ging ik weleens tussendoor naar kantoor. Werk kon soms ook even een uitvlucht zijn. Even iets anders."

Maar Maaike ervoer ook negatieve dingen. Omdat ze zelfstandig ondernemer is, had ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten."Dat raad ik iedereen aan. Alleen toen ik daar gebruik van wilde maken, oordeelde mijn verzekeraar dat ik niet arbeidsongeschikt was. 'Uw zoon is ziek, u niet', luidde het oordeel. De verzekeraar wilde in eerste instantie niet uitkeren."

Slecht slapen

Maar Maaike maakte daartegen bezwaar. Want ook al had zij geen levensbedreigende ziekte, de ziekte van Thijs had ook een enorme weerslag op haar leven. "Je slaapt slecht, je hebt stress, zoveel zorgen. Gelukkig vonden twee deskundigen dat later ook. En kreeg ik alsnog recht op mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering."