Nabestaanden Hümeyra kijken Bekir E. eindelijk in de ogen: 'Ze zijn zo boos'

Of het voor de familie een antwoord op hun vraag is? "Nee, dit is geen bevredigend antwoord. Ik denk zelfs dat het hen nog meer heeft gekwetst", stelt Stolk. "Dit was nieuw en kwam rauw op hun dak."

Het was voor de nabestaanden ook kwetsend om te horen hoe Bekir E. hardop vertelde dat hij op Hümeyra had geschoten. "Ik schoot, omdat ze wegrende. Ze was te snel voor mij", is het enige wat hij vandaag te melden had. De familie en vrienden van Hümeyra hoorden het vanachter een glazen wand aan. Ze zaten niet in de rechtszaal zelf. Misschien maar beter ook, fluisterde een neef van Hümeyra nog.

Bekir keek naar de familie van Hümeyra

Ze konden dan ook niet veel. Niet schreeuwen naar Bekir hoeveel pijn ze nu hebben. Hem geen klap in het gezicht geven, wat een aantal best had gewild. Maar op het moment dat de blik van Bekir nog even naar boven ging en ze hem eindelijk in de ogen konden kijken, deden alle nabestaanden hetzelfde: ze staken een dikke middelvinger op, het enige wat ze nog konden doen.

Het proces tegen de 31-jarige Bekir E. wordt pas na de zomer inhoudelijk behandeld. Hij moet nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar kan daar pas volgende maand terecht.