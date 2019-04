Mazelenuitbraak op Haagse crèche: hoe gevaarlijk is dat?

2. Zijn er vaker besmettingen geweest in Nederland en hoe liep dat af?

Wereldwijd zijn de mazelen bezig met een opmars. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland tien patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. De afgelopen 5 jaar ging het jaarlijks om enkele besmettingen.

De laatste mazelenepidemie in Nederland was in 2013: er werden ruim 180 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op het Zeeuwse Tholen overleed een meisje aan de ziekte, zij was het laatste sterfgeval van mazelen in Nederland voor zover bekend.

Een epidemie komt in Nederland eens de 10 á 15 jaar voor. Ook in 2008 was er een uitbraak.