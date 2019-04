'Bekir E. schoot Hümeyra dood omdat ze pas 16 was'

Bekir E., de man die vastzit voor de moord op de 16-jarige Hümeyra, zou het meisje hebben vermoord omdat ze jonger was dan dat hij dacht. "Hij was in verlegenheid gebracht, hij zou voor pedofiel zijn uitgemaakt."

Dat stelt de advocaat van medeverdachte Mohammed Al-M. (25), Mark Oosterveen, tijdens de pro-formazitting in de rechtbank van Rotterdam deze ochtend. Bekir zou hebben gedacht dat Hümeyra ouder was dan 18 jaar. Toen hij erachter kwam dat ze jonger was, zou hem dat zo kwaad hebben gemaakt, dat hij haar wou doden. 'Hij trok opeens aan de rem en sprong uit de auto' Oosterveen stelt dat Bekir met Al-M. per toeval langs de school van Hümeyra reed. Al-M. woont achter de school en Bekir zou hem thuis afzetten. "Bekir trok opeens aan de handrem, rende uit de auto en begon te schieten. Eerst op haar benen omdat ze aan het rennen was", vertelt Oosterveen. Beide verdachten zijn vanochtend aanwezig in de rechtbank. Al-M. probeert Bekir E. vaak aan te kijken terwijl Oosterveen praat, maar Bekir blijft stoïcijns naar de grond kijken. 'Ontvoeringsplannen? Te bizar voor woorden' In de aanklacht tegen Bekir E. en Al-M. staat dat de twee aanvankelijk het plan hadden om Hümeyra te ontvoeren. "Onzin. Een plan om iemand te ontvoeren op klaarlichte dag, zonder enige vermomming, nadat ze net hebben geblowd en geluncht, is te bizar voor woorden. Dat verzin je niet, maar iemand heeft dit blijkbaar wel verzonnen." Bekijk deze video op RTL XL Lees ook 'Bekir E. wilde Hümeyra eigenlijk ontvoeren' Oosterveen stelt dat Al-M. niets wist van de ontvoering- of moordplannen van Bekir. "Als hij dat had geweten, zou hij geprobeerd hebben hem tegen te houden. Hij vindt het verschrikkelijk." 'Ze reden rondjes om de school' De officier van justitie stelt dat Al-M. wel degelijk betrokken was bij de moordplannen. "Ze reden meerdere malen rondjes rond de school. Ze vroegen aan een leerling hoe laat de scholieren uit waren. Dat was rond één uur. Op dat tijdstip reden ze tegen het verkeer in naar de uitgang van de school en stapte Bekir E. uit." Bekir schoot haar toen neer en Al-M. bleef op hem wachten, stelt de officier van justitie. Voor het Openbaar Ministier reden genoeg om aan te nemen dat hij wel degelijk wist van alle plannen.