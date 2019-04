Mazelenuitbraak op crèche Den Haag, kans op verdere verspreiding

Zeer besmettelijk

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het kan worden overgedragen door niezen en hoesten.

Het meest bekende symptoom is rode uitslag over het hele lichaam, maar het virus kan ook een dodelijke hersenontsteking veroorzaken. In 2017 waren er in Europa 28 sterfgevallen door het virus, van wie de meeste in Roemenië (18), waar een behoorlijke epidemie uitbrak.