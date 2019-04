Waarom moest Hümeyra dood? Bekir E. voor het eerst voor de rechter

Want waarom moest Hümeyra dood? Het 16-jarige meisje werd op 18 december in de fietsenstalling van het Designcollege in Rotterdam neergeschoten door E. Maar vorige week werd duidelijk dat hij haar eigenlijk wilde ontvoeren.

Plattegrond van school bij zich

Zo had hij op de dag van de moord sleutels bij zich van een huis waar Hümeyra naartoe moest worden gebracht. Hij was ook in het bezit van een plattegrond van de school en op zijn telefoon werden meerdere foto's van het meisje gevonden.