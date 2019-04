Boerkaverbod gaat op verzoek van onderwijs maand later in

Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt de maatregel een maand uit, op verzoek van met name het onderwijs. Scholen en universiteiten vinden het moeilijk om het verbod tijdens het schooljaar al in te voeren.

Niet meer toegestaan op veel plekken

Het is straks niet meer toegestaan om op school, in het ziekenhuis, in overheidsgebouwen of in het openbaar vervoer een gezichtsbedekkende sluier of bijvoorbeeld een integraalhelm te dragen.