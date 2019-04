Atletiektrainer Jerry M. alsnog aangehouden voor ontucht en aanranding minderjarigen

Drie maanden geleden startte de zedenpolitie een onderzoek naar de Rotterdammer. Al die tijd was hij op vrije voeten, maar het Openbaar Ministerie liet vandaag weten dat de man is aangehouden en wordt verdacht van aanranding en ontuchtige handelingen met minderjarigen. "De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met vrouwen die recent, maar ook in een ver verleden te maken hebben gehad met deze atletiektrainer", schrijf het Openbaar Ministerie.

M. werkte bij verschillende sportverenigingen in Nederland.

Zestig personen gehoord

"In het kader van het onderzoek zijn daarnaast 60 personen gehoord, die actief waren of zijn in de atletiekwereld."