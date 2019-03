Helm van veel motorrijders is te oud: 'Ze weten het vaak zelf niet'

Zijn helm, die hij niet lang daarvoor had gekocht, had veel van de klap voor een groot deel opgevangen. "Er zat een flinke scheur in, maar precies op de plek waar het geen kwaad kon. Ik was duizelig voor enkele minuten, zag sterretjes. Maar als ik geen goede helm had gehad, had ik hier niet meer zo gezeten. Daarvan ben ik wel van overtuigd."

Onbegrijpelijk

Dat mensen met een te oude helm de motor op gaan, begrijpt hij helemaal niet. "Als bij een ongeluk je hoofd wordt geraakt en je hebt geen goede bescherming, is het klaar. De kans dat je er dan nog goed uitkomt, is zoveel kleiner. Ik zou nooit besparen op een helm. Het is me nu zoveel waard gebleken."