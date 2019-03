Staande ovatie voor brandweer tijdens show Edwin Evers

"We kunnen beginnen omdat het veilig is, en dat is dankzij deze mannen", vertelt Evers aan het begin van zijn voorstelling dat twee uur later begon. Met een brandweerhelm op zijn hoofd vraagt hij: "Dames en heren, mag ik een luid applaus?"

Staande ovatie

Op dat moment komt het hele brandweerteam het toneel op en krijgen de mannen een staande ovatie van het publiek.