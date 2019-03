De zoon van Patricia voelt geen pijn: 'Moet ik nu 'au' zeggen?'

Voor Patricia viel alles op zijn plaats. Ze stuitte eerder juist op veel onbegrip. "Als peuter legde hij zijn vingers op de oven, duwde zijn handen in het gasfornuis, dat soort dingen. Toen we naar het consultatiebureau gingen om hulp te vragen, kregen we een folder voor een opvoedcursus mee. Zij wisten niet wat ze ermee moesten."

Heikele momenten

In de jaren daarna maakte Patricia veel heikele momenten mee. Zo ging haar zoon eens zwemmen in zee. Hij kwam terug met diepe sneeën door mossels, en schelpen. "We gingen meteen naar de eerste hulp. Daar moest het gelijmd worden omdat wonden te diep waren. Mijn zoon had zoiets van: moet ik nou 'au' zeggen?"