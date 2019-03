Klushuis werd blok aan been voor Zillah en Daniël door ongeluk na ongeluk

Van klussen in het huis komt weinig meer terecht. Het huis is leefbaar, maar daar is alles mee gezegd. De keuken is sterk verouderd, de isolatie laat duidelijk te wensen over en delen van het oude systeemplafond komen geregeld naar beneden. "Zelf verbouwen lukt echt niet meer, we kunnen dat gewoon niet aan."

Hartverwarmend

Met de crowdfundingsactie, die ze in november zijn gestart, hebben ze inmiddels ruim 10.000 euro opgehaald, plus nog 7000 euro die ze uit andere donaties hebben gekregen. Bovendien krijgen ze een gratis keuken, vloer en kozijnen van bedrijven die van hun verhaal hoorden. Hartverwarmend, vindt Zillah. "Het is ongelooflijk dat zoveel mensen meeleven."

Ze hebben nog enkele duizenden euro's nodig om alles te kunnen bekostigen, vertelt ze. Maar de datum voor de start van de verbouwing staat al wel vast, die moet in augustus beginnen. Ze kijken weer naar de toekomst, stapje voor stapje. "We hopen daarna in het huis te wonen dat we voor ogen hadden. Daar zijn we zo aan toe."