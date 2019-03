Gemeente Emmen redt Wildlands van faillissement

Het gemeentebestuur van Emmen neemt de schulden over van het noodlijdende dierenpark in Emmen, Wildlands Adventure Zoo. De raad stemde met overgrote meerderheid in met het reddingsplan voor het park.

De gemeente is nu de enige geldschieter en staat voor 80 miljoen euro garant voor het park, dat hiermee gered is van een dreigend faillissement. 'Duivels dilemma' De meeste raadsleden spraken van een 'duivels dilemma', maar stemden toch in met de herfinanciering, die Emmen jaarlijks 1,7 miljoen euro kost. Het ging de laatste tijd financieel niet goed met voormalig Dierenpark Emmen. Drie jaar geleden heropende het park de deuren op een nieuwe locatie net buiten Emmen. Het wilde meer zijn dan een dierenpark en er kwamen ook attracties. In het eerste jaar passeerden 1,3 miljoen bezoekers de kassa. Lees ook: Emmen steekt miljoenen extra in Wildlands: 'Zo belangrijk, kan niet omvallen' Verlies Dit aantal daalde en vorig jaar draaide het park 8 miljoen euro verlies. Een faillissement vond de Emmer raad geen optie, want Emmen liep daarmee de kans al geïnvesteerd geld kwijt te raken, waardoor het Rijk de gemeente onder financieel toezicht zou mogen plaatsen. Wildlands is voor de gemeente sociaal-economisch van groot belang. De gemeente zou bij het verdwijnen van het park jaarlijks 46 miljoen euro mislopen zoals toeristenbelasting en parkeergelden. IJsbeer Het park verkopen, daarin zag de Emmer raad ook niets. "Het is maar de vraag hoeveel de dierentuin oplevert", zei wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen). Emmen wil wel meer invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van het park. Nu al kijkt iemand namens de gemeente mee over de schouder van interim-directeur Erik van Engelen. "Dat was eerder wel anders", zei burgemeester Eric van Oosterhout. "De lijnen zijn korter. Zonder er te veel bovenop te zitten. De gemeente neemt geen beslissing over de aanschaf van een ijsbeer."