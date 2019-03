Overleden man (74) bij aanslag Utrecht in auto door kogels getroffen

Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Gökmen T. opende vorige week het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein. Er zijn nu vier dodelijke slachtoffers, waaronder de 74-jarige man uit De Meern. Of T. gericht op hem heeft geschoten, is volgens de politie onduidelijk.

Kogels in buik en schouder

De man werd geraakt in zijn buik en in zijn schouder. De zoon van de man, Michael, schreef vanmiddag op Facebook dat 'hij de afgelopen dagen zo veel pijn heeft geleden, dat is onbeschrijfelijk."