Vierde dode aanslag Utrecht: man (74) in ziekenhuis overleden

Een 74-jarige man uit De Meern, die gewond was geraakt na de schietpartij in Utrecht, is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. In totaal zijn er nu vier dodelijke slachtoffers te betreuren.

Er ligt nu nog één zwaargewond slachtoffer in het ziekenhuis, een vrouw van 20 uit Utrecht. Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein die zwaargewond raakt, is deze week ontslagen uit het ziekenhuis. Viervoudige moord Gökmen T., de 37-jarige verdachte van de aanslag, wordt nu verdacht van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch motief, laat het OM weten. Lees ook Gökmen T. (37) ook verdacht van verkrachting: dit is wat we van hem weten T. werd vorige week aangehouden na de aanslag in Utrecht waarbij drie mensen om het leven kwamen en vijf anderen gewond raakten. Maar dit was niet de eerste keer dat T. in aanraking kwam met justitie. Schulden en een uitkering T. moest drie weken geleden voor de politierechter verschijnen vanwege een inbraak bij een fietsenwinkel in Utrecht. Op die zitting heeft T. verklaard dat hij alleen woonde, leefde van een uitkering en schulden had vanwege openstaande verkeersboetes. Ook bleek dat hij bij een eventuele gevangenisstraf zijn woning kwijt zou raken.