'Bekir E. wilde Hümeyra eigenlijk ontvoeren'

In de aanklacht tegen E. staat ook dat de man in het bezit was van een plattegrond van de school van Hümeyra. Op zijn telefoon stonden daarnaast meerdere foto's van zijn ex-vriendin.

Naast Bekir E. staat ook medeverdachte Mohammed Al-M (25) dinsdag voor de rechter. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid voor de moord op Hümeyra.

Al-M. vroeg hoe laat scholieren uit waren

Zo zou Al-M. 's ochtends, op de dag van de moord, in een auto voor de school hebben gezeten. Hij zou aan scholieren hebben gevraagd 'hoe laat ze pauze hadden en wanneer iedereen naar buiten zou komen'. Vervolgens reed hij 's middags met Bekir E. naar de school toe. Ook hij zou in het bezit zijn van sleutels van een huis waar Hümeyra naartoe moest worden gebracht.

De advocaten van de twee verdachten kunnen dinsdag, tijdens een pro-formazitting, hun onderzoekswensen formuleren. Pas als het onderzoek compleet is, komt de zaak inhoudelijk op zitting.