Hoogvliet herdenkt vermoorde Diya (8): 'Sociaal meisje dat opkwam voor gepeste kinderen'

Stille tocht

Vanavond is de stille tocht. De verwachting is dat meer dan 1000 mensen zich zullen verzamelen op het schoolplein van Diya's basisschool. Daar kunnen mensen een lampion aanschaffen en worden witte bloemen uitgedeeld. Er worden bellen geblazen, net als gebeurde tijdens haar uitvaart. Daarna willen Kimmy en de moeder van een ander vriendinnetje, Jolanda, iets zeggen.

Dan loopt iedereen met lampionnen en witte bloemen naar het huis van Diya's vader, waar ze de bloemen zullen neerleggen. Dat is de laatste plaats waar Diya heeft geslapen. De moeder van Diya is niet bij de organisatie betrokken, maar staat er wel helemaal achter. Usha: "Ik heb begrepen dat zij het fijn vindt dat dit gebeurt. Anders had ik het ook niet gedaan."

Vrolijk, gelukkig kind

Ook Jolanda is betrokken bij de organisatie van de stille tocht. "Diya was een opvallend meisje", vertelt ze. Haar dochter Logan zat tot groep 3 bij Diya in de klas en ook daarna bleven de meisjes vriendinnen. "Diya had hele mooie grote ogen, een volle bos haar, altijd een lach op haar gezicht. Het was een vrolijk, gelukkig kind met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Heel open en sociaal. Ze was niet druk, maar ze was er wel. En ze was de beste in slijm maken."

Het meisje ging graag naar school, vertellen Jolanda en Kimmy. Ze was leergierig, slim ook. "We werkten op school veel samen", zegt Kimmy. "We tekenden en deden andere leuke dingen. Diya vond gymmen heel leuk. Ze kon de handstand heel goed. Dat vond ik knap, want dat kan ik niet."

Gehuild en geschreeuwd

De dood van Diya is bij iedereen hard aangekomen. De moeder van Kimmy vertelt: "Op vrijdagavond hoorden we dat er een meisje van 8 was neergestoken. Zaterdag bleek dat ze uit Hoogvliet kwam. Toen zei Kimmy: het is vast Diya. Niet omdat ze iets wist - we hadden dit niet zien aankomen - maar ik denk dat ze bang was dat het Diya was, haar enige echte vriendin. Toen we hoorden dat zij het inderdaad was, heeft Kimmy heel hard gehuild en geschreeuwd. Ze vroeg: wie komt er nu voor mij op?"