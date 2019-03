Kortere nachten en méér pizza: Maarten gaat het opnieuw proberen

Meezwemmen

Maar de belangrijkste reden waarom het hem nu wél gaat lukken, is volgens Van der Weijden het feit dat er nu wél mensen met hem mee gaan zwemmen. "Dat is het belangrijkste. Zij zijn ook degenen die het meeste geld moeten gaan ophalen."

Vorig jaar mocht niemand met Van der Weijden meezwemmen vanwege de slechte waterkwaliteit. Bij metingen werd de poepbacterie E.coli waargenomen in het water.

Stavoren

"Dit jaar kunnen mensen op zaterdag met me meezwemmen rondom de doorkomst in Stavoren. Omdat die plek dicht bij het IJsselmeer ligt, is de kans het grootst dat de waterkwaliteit goed is. Ook als het warmer weer is."

Wie op 22 juni met Maarten van der Weijden mee wil zwemmen, kan zich hier inschrijven. Meedoen kost 11 euro. Deelnemers kunnen kiezen tussen een route van 500 of 2000 meter. In totaal kunnen 3000 mensen meezwemmen. Het is de bedoeling dat zij allemaal 1000 euro aan donaties weten op te halen.