Amira (17) weigert vliegtuig in te stappen voor schoolreis: 'Slecht voor het klimaat'

Maar Amira hield voet bij stuk. Tegelijkertijd wilde ze de reis met al haar klasgenoten eigenlijk niet missen. "Ik wilde niet vliegen, maar ik wilde wel naar Rome." Dus ging ze op zoek naar alternatieven, want er zijn natuurlijk meer wegen die naar de hoofdstad van Italië leiden. "Ik dacht eerst aan de trein, maar dat vond ik te makkelijk."

Elektrische auto

Al snel bedacht ze iets uitdagenders: een elektrische auto. "Ook omdat veel mensen denken dat je daarmee niet op vakantie kunt. Ik wil laten zien dat dat wél kan."

De school stond inmiddels achter haar plannen, dus ging ze langs een aantal autobedrijven. "Ik legde daar mijn idee uit en vertelde erbij waarom ik het wilde doen." Bij autobedrijf Lesscher was het raak: "Zij waren onder de indruk van mijn idee en stelden een elektrische auto beschikbaar, zodat ik tóch mee naar Rome kan."

Superveel zin

Vrijdag vertrekt Amira. Samen met haar moeder, want zelf heeft ze geen rijbewijs. "We vertrekken in de middag en hopen zondagavond aan te komen. De rest van de school komt maandag. Ik heb er superveel zin in."

Amira hoopt dat mensen door haar actie zelf ook gaan nadenken over het klimaat. "Ik doe dit ook om een discussie op gang te brengen. Ik hoop dat mensen gaan nadenken en misschien ook tot de conclusie komen dat het beter is om niet met het vliegtuig te gaan. Het zou helemaal mooi zijn als er straks scholen zijn die door deze actie op zoek gaan naar alternatieve manieren om op schoolreis te gaan."