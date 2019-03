'Massale zeekoetensterfte niet veroorzaakt door containerramp Noordzee'

Voedseltekort

Eerder werd gedacht dat de containerramp met de MSC Zoë er wellicht voor had gezorgd dat duizenden zeekoeten massaal het loodje legden. Maar uit onderzoek blijkt nu dat de sterfte niks met de ramp te maken heeft.

De dieren zijn overleden door voedseltekort. Wat de reden is dat het voedseltekort is ontstaan, is niet eenduidig vast te stellen.

'Jaarlijks terugkerend fenomeen'

Onderzoeker Kees Camphuysen doet al veertig jaar onderzoek naar zeevogels. De massale sterfte heeft hem niet verbaasd, wel dat het aan de containerramp gekoppeld werd. Volgens de zeebioloog is het namelijk een jaarlijks terugkerend fenomeen dat er dode zeekoeten op het strand aanspoelen. Zelfs als dat ogenschijnlijk massaal gebeurt.

Camphuysen: "Het is van alle tijden, die massale sterfte die dus helemaal niet massaal is, want ze zijn met miljoenen. Als er enkel tienduizenden zomaar doodgaan, bijvoorbeeld door het weer, dan is dat alleen maar goed. Anders zouden ze allemaal blijven leven en dat is ook niet goed. Dan zijn ze met teveel."

Ministerie

Het ministerie van LNV en de Wageningen Universiteit willen nog niet vooruitlopen op de Kamerbrief die deze week door de minister gestuurd zal worden. Daarin zal niet alleen de informatie over de zeekoeten naar buiten worden gebracht, maar ook alle andere aspecten rondom de containerramp met de MSC Zoë.