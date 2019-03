Vader van doodgereden badmintonner Erik: 'Wij kunnen nooit meer gelukkig zijn'

"Erik was topatleet. Tot 16 november", vertelde vader Stef in de rechtbank. Zijn zoon trainde samen met het Duitse nationale badmintonteam en wilde zelfs de Duitse nationaliteit. Hij zou de nieuwe Duitse nummer één kunnen worden volgens zijn Duitse trainers en hij had kans om mee te doen aan de Olympische Spelen van 2020. "Het was een heel vrolijke jongeman. Hij was heel populair, vooral bij jonge kinderen."

Erik en Birgit zouden een prachtjaar tegemoet gaan

Erik was dol op zijn vriendin, Birgit. De twee zouden een prachtjaar tegemoet gaan. Birgit was zes maanden zwanger en in 2018 zou het jawoord gegeven worden. "En toen kwam 16 november. M. kwam in ons leven. In een milliseconde had hij de dood van Erik veroorzaakt."

"Hij heeft het leven van veel mensen verwoest. Voor altijd. Wij, de ouders van Erik, zullen dit nooit kunnen accepteren. We kunnen nooit gelukkig zijn. Het leven van zijn partner is kapotgemaakt, Tommy zal zijn vader nooit ontmoeten. We kunnen het nog steeds niet geloven en begrijpen. We hopen dat ook u, M., dit zich uw hele leven lang zult herinneren en het leed zult voelen van alle mensen die door uw fout zijn getroffen. Dat wens ik u."