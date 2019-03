Nederlanders zitten veel te veel, en dat is best gevaarlijk

Hoe het komt dat we zoveel zitten, staat niet vast. Epidemioloog Hidde van der Ploeg van het Amsterdam UMC vermoedt dat noordelijke landen in Europa meer kantoorbanen hebben. "Maar waarom Nederland er zo uitspringt, weten we niet."

Niet lui

Toch kan je ook weer niet zeggen dat Nederlanders lui zijn. Uit een ander onderzoek bleek onlangs nog dat Nederlanders ook het meeste sporten in Europa. Maar volgens Van der Ploeg lost dat niet alle problemen op. "Natuurlijk is sporten goed voor je. Maar de rest van de dag zitten, is dat dan weer niet. Je moet heel veel bewegen, wil je dat vele zitten compenseren."

De oplossing is om meer licht intensief bezig te zijn, denkt hij. De afwas doen, stofzuigen, naar een collega lopen, koffie halen, dat soort dingen. "Ook staan zorgt ook voor een iets hoger energieverbruikt dan zitten, maar we weten nog niet wat de gezondheidswinst daar nu precies van is."