Politie heeft al 850 tips binnen over aanslag Utrecht

Bij de politie zijn tot nu toe 850 tips binnengekomen over de dodelijke schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht vorige week maandag. Dat heeft een politiewoordvoerder in het tv-programma Opsporing Verzocht gezegd.

Door de grote hoeveelheid tips heeft de politie nog geen persoonlijk contact kunnen hebben met alle tipgevers, liet de woordvoerder weten. Vluchtroute De politie had vorige week dinsdag via Opsporing Verzocht een oproep gedaan. Vorige week donderdag deed de politie een nieuwe oproep en meldde dat ze ook op zoek is naar camerabeelden waarmee ze de vluchtroute van de 37-jarige hoofdverdachte van de schietpartij hoopt te kunnen reconstrueren.