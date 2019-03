Vrouw die werd opgepakt voor bedreigen Baudet weer op vrije voeten

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De vrouw moet zich op 9 april melden in de rechtbank. Ze wordt ervan verdacht tijdens de betoging uitingen te hebben gedaan die als bedreigend of opruiend kunnen worden ervaren.

'Paf'

De politie begon na overleg met het OM een onderzoek naar de betoging zaterdag in Amsterdam, nadat op sociale media beelden van de demonstratie waren verschenen 'die mogelijk als bedreigend kunnen worden ervaren'. Een vrouw die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar had gemaakt, scandeerde "Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf".

Meerdere politici spraken schande van de uitspraak en de manier waarop er door andere betogers werd gereageerd. Premier Mark Rutte zei in een reactie: "Ik ben heel boos dat we dit soort stommiteiten, weer herhaald zien worden. Dit kan niet, het is totaal onacceptabel."