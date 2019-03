Storing bij NS: in- en uitchecken niet mogelijk

In heel Nederland

De storing deed zich voor bij de NS-incheckpalen door het hele land. Bij de toegangspoortjes op de stations deden zich geen problemen voor. De NS zoekt nog uit of de problemen zich beperkten tot onjuiste informatie op de schermpjes of dat er ook problemen waren met het in- of uitchecken zelf.

Volgens de NS ondervond slechts 5 procent van de reizigers hinder van de storing omdat ze niet konden uitchecken. Deze reizigers kunnen dit online alsnog doen.