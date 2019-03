Blokkeer-Fries kampt met gevolgen veroordeling: 'Mijn leven staat stil'

DNA afstaan na veroordeling: zo zit het

Op grond van de Wet DNA-onderzoek moeten mensen die veroordeeld worden voor een vergrijp waarbij je een voorlopige hechtenis kunt krijgen, verplicht hun DNA afstaan. Dat is al vrij snel het geval; bij een vernieling of in het geval van Sander het blokkeren van een snelweg, ben je al verplicht je DNA af te geven.

Het Openbaar Ministerie hoopt hiermee ook andere strafbare feiten op te kunnen lossen. Het DNA wordt, afhankelijk van de aard van het delict, twintig tot dertig jaar bewaard.

Bezwaar

Bezwaar maken tegen de afname van DNA-celmateriaal is niet mogelijk. Afname vindt dus altijd plaats; of dit nu in een justitiële inrichting gebeurt of op een politiebureau.

Wel kunnen veroordeelden bezwaar maken tegen de opname van hun DNA-profiel in de DNA-databank.