Tot vier maanden cel voor rellen na NAC-Willem II

Het geweld richtte zich in eerste instantie tegen supporters van het Tilburgse Willem II, dat op bezoek was in Breda. Toen de politie ingreep, keerden enkele honderden NAC-supporters zich tegen de politie en de mobiele eenheid. Bij de rellen werd niet alleen geslagen en geschopt, maar ook met riemen en fietskettingen geslagen. Bovendien werden stoeptegels uit de grond gehaald, kapot geslagen en naar de politie gegooid.

Haarscherpe beelden

De meeste verdachten deden geen moeite om te ontkennen wat ze deden. In de rechtszaal werden haarscherpe beelden getoond van de ongeregeldheden. Tussen de relschoppers zaten jongeren die nog nooit voor de rechter hadden gestaan en mensen die al vaker waren veroordeeld. Ook was er een vader die met zijn zoon naar het stadion was gegaan. Hij had dertien bier op en toen de rellen begonnen, stuurde zijn zoon naar het fietsenhok en ging zelf rellen.