Magneetvisser haalt kalasjnikov uit water: 'Vondst uit duizenden'

De vissers zetten het geweer meteen aan de kant. "Een passant zag het geweer en belde de politie direct op", zegt Brian. "Die kwam al binnen een paar minuten ter plaatse. Iedereen sloeg op tilt. Het is een vondst uit duizenden." De politie zette het gebied enige tijd af.

Geschoten

Of de kalasjnikov echt is, onderzoekt de politie nog. Ook is niet duidelijk of met het geweer daadwerkelijk is geschoten. De magneetvissers zelf denken dat het geweer gelinkt kan worden aan liquidaties die in het verleden in dezelfde buurt zijn gebeurd. Brian: "Het zou mooi zijn als we de politie hebben geholpen door deze vondst."