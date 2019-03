Rus wil orang-oetan als huisdier en probeert hem te smokkelen

De Rus wilde het vliegtuig naar Rusland pakken, maar werd op Bali door douanemedewerkers staande gehouden. Agenten troffen in een rieten reismand een twee-jarige mannelijke orang-oetan aan. De Rus zei dat hij de aap cadeau had gekregen van een vriend, een andere Russische man. Die zou de aap voor omgerekend 2.600 euro op een markt in Java hebben gekocht.

Huisdier

De vriend, die inmiddels zelf al naar Rusland was teruggekeerd, overtuigde hem ervan dat hij de aap best als huisdier kon meenemen. Maar daar stak de douane een stokje voor. De Rus riskeert nu een celstraf die kan oplopen tot vijf jaar. In de koffer trof de douane meer allergiepillen aan. Ook lagen er dekens en een flesvoeding in de koffer.