Utrecht-supporters woest op KNVB na ontbreken minuut stilte: 'Schaam je kapot, KNVB!'

De bijeenkomst vandaag ging over gebruik van vuurwerk in stadions, ook werd informatie over de VAR gedeeld. Alle supportersverenigingen in Nederland waren uitgenodigd. Maar net voordat de bijeenkomst begon, namen de twee Utrechtse supportersverenigingen, True Support en SupportersVereniging Utrecht, het woord om een statement te maken. Daarna liepen ze samen weg.

Onbestaanbaar

De twee supportersverenigingen vinden het onbestaanbaar dat de KNVB donderdagavond geen minuut stilte voor aanvang van de wedstrijd Nederland tegen Wit-Rusland wilde. Het paste volgens de KNVB niet in het protocol voor officiële interlands omdat er geen dag van nationale rouw werd afgekondigd. Ook werd er niet gespeeld met rouwbanden. ‘Waar hebben we het over? Een kleine moeite, een groot gebaar’, zeiden ze in het statement.